一名張姓健身教練，去年2月因不滿分手，殺害前女友，一審遭判無期徒刑，未料二審大翻案，法官認為犯嫌有教化可能，改輕判15年，更稱「無期徒刑假釋等太久，到時人家都60歲了」，引發社會譁然。

張姓健身教練不甘與女友分手，事後仍百般糾纏，見到對方展開新戀情，準備搬家，便在網路上搜尋各種殺人方法，去年2月假借整理共同租屋處物品為由，將人殺害，一審遭判無期徒刑。

沒想到6日的二審宣判中，高院法官認為張男雖惡行重大，但深具悔意，仍可教化，且無期徒刑必須服刑25年才能獲得假釋，屆時張男已60歲，恐無法順利回歸社會，與刑罰強調教化矯正理念違背，因此改判15年。屆時張男若獄中表現良好，8年後就可假釋。

二審判決引發爭議，一名自稱死者家屬的網友更在PTT控訴審判過程，法官極度偏袒犯人，甚至還帶著笑容訊問犯人，且犯人心理鑑定結果被認定是高危險群，出社會有再犯可能，主法官卻不斷讓對方進行答辯，還一直問犯人「有沒有什麼對家屬想說的」，嫌犯則是沉默5分鐘後，經由律師提醒才道歉，結果判決書上就寫上「家屬向對方父母道歉」，讓他憤怒「難道這就叫有悔意」。

家屬說，張男一直強調自己人很好，不會與人吵架，卻被翻出一堆案底，多起行車糾紛，還家暴母親，甚至法官詢問賠償金怎麼支付時，對方聲稱「我會叫母親出50萬，其他慢慢還，母親去住安養院就好」。悲傷表示看到這次審判結果，讓他們真的很無語。