女星王思佳因在節目分享自用的愛馬仕包，陷入假包風波，後來她大動作找上鑑定中心檢驗包包真偽，並在事後開直播說明包包是真貨，未來不再針對此事回應，不過日前更新貼文，卻寫下：「真相是妳不願相信的，謊言是妳一直深信的」，被認為是在抒發假包事件的心聲，昨(7)日則曬出戴墨鏡的照片，表示：「我一向只關注比我優秀的人」，引起外界關注。

王思佳捲入假包事件後，沉寂良久，直到最近才重返節目，私下則一如往常在IG曬照，並分享心情，其中一則貼文，還有高奢品牌包包入鏡，7日，王思佳則接連更新限時動態，可見她綁著麻花辮、畫著全妝，身穿白色T恤，坐在車子內，露出燦爛的笑容，看起來心情很好，跟粉絲說完早安後，拉下墨鏡擺拍，向大家分享墨鏡若不往下拉，拍照不會漂亮，並附上哭臉表情符號。

隨後王思佳發出一則黑底白字文，可見她將墨鏡P在一隻略瞇著眼睛的橘色貓咪上面，隨著貓咪舉起腳掌，就好像把脖子的墨鏡推到眼睛位置一樣，配文寫下：「我一向只關注比我優秀的人，所以我也享受被關注的感覺」，被解讀為從前說話嗆辣的王思佳似乎回來了。

王思佳發限時動態疑諷網友。（圖/ 王思佳IG）

事實上，王思佳5日開直播跟網友互動，有別以往在衣物間塞滿名牌包的作法，這次一個包也沒有，然而由於王思佳在假包事件，僅針對愛馬仕包說明，事後被抓包的COOO包並未說清楚，引來網友出言嘲諷：「COOO包在哪裡可以買得到？」，讓王思佳瞬間被惹毛，回擊網友：「無聊人真的太多了，如果你不喜歡看就不要來！」，此外，她也開箱一個透明金鍊包包，嗆網友這個包沒有購證，因為是廠商送給她的，最後口氣超酸地說：「不知道怎麼辦？Sorry囉！」