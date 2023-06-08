華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）今天宣布，旗下美國有線電視新聞網（CNN）總裁暨執行長李克特（Chris Licht）即日起卸下職務，公司將另覓接任人選。

法新社等媒體報導，李克特在去年加入CNN後，因為編輯台決定受到抨擊，包括最近讓美國前總統川普上「CNN市民大會」（CNN Town Hall）節目，期間他重申2020年總統大選發生舞弊，並且嘲弄CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）。

據報導，CNN試圖吸引更多共和黨觀眾，但收視率持續下滑，在川普上「CNN市民大會」節目後，CNN的處理方式飽受批評。

此外，大西洋月刊（The Atlantic）上週發表約1萬5000字文章，對李克特作出批判性報導，引發對於他的領導力質疑。

華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）在今天寫給員工的電郵中，宣布李克特即日起卸下職務的消息。

札斯拉夫寫道，該公司將從內部及外部廣泛地另覓接任人選。（譯者：陳正健）1120608