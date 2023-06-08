俄羅斯日前發生一起恐怖案件，一名奶奶竟在煮麵時下毒，並讓嚴重腦性麻痺的女兒和3名孫子女吃下，4人慘遭殺害，原因竟是奶奶喪夫後，無力撫養子女和孫子女，才將其全部殺害，法院也宣判該名奶奶處19年徒刑。

綜合外媒報導，事發於2021年12月11日，50歲女子莉迪亞（Lidia Shiryaeva）的丈夫先前因車禍死亡，她受到相當大的打擊，加上無力撫養患有嚴重腦性麻痺的女兒以及3名孫子女，覺得身負重擔，因此在煮麵時下毒，隨後讓女兒和孫子女們吃下，雖然她親自叫了救護車，但3歲和5歲的孫女當場死亡，女兒和7歲的孫子送醫搶救1天後仍宣告不治。

起初調查人員以為是意外中毒，不過因為莉迪亞沒有中毒而起疑，後來在訊問過程中，莉迪亞坦承罪行，透露自己是趁著孫子們在玩時，到丈夫車上拿毒藥倒進麵鍋裡。本案於本案於4月11日開庭審理，法官5月底宣布，判處莉迪亞19年有期徒刑，不過預料莉迪亞的律師可能會再提出上訴。

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