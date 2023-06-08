國外一名32歲女子和23歲小男友交往，該做的「親密事」也都做過了，但日前因為流行起檢測DNA，讓她意外發現男友竟是自己的姪子！這個晴天霹靂的消息讓這對彼此相愛的戀人大受打擊，但她懷了自己姪子的孩子，這名女子如今不知道該如何是好。

根據《鏡報》報導，這名女子在社交平台Reddit上發文表示，她視為摯愛的男友，如今躺在他身旁的感覺已經完全不一樣了，「我萬萬沒想到會發現自己和摯愛有著『血緣關係』」。女子接著表示，「我剛剛發現我 23 歲的男友和我有親戚關係，我不知道該怎麼辦。唯一知道的人是我、男友米格爾（Miguel）和醫生」。

這名女子表示，米格爾小她9歲，小男友的母親是這名女子的39歲姐姐凡妮莎（Vanessa），她10幾歲時就離家出走，「凡妮莎是個問題人物，她在 15 歲時離家出走，從那以後我們就再也沒有她的消息」。過多年後，女子遇到了當時 20歲的米格爾，當時對方是她工作地點的大學實習生，「我們的關係一開始只是一時好玩，但後來變得很認真」。

兩人認識之後很快就被彼此吸引，但她現在才明白，那種吸引力和熟悉感是因為兩人有「血源關係」，她坦言交往的那段美好時光，所有「夫妻能做的」都已經做了，由於近期流行起檢測DNA，米格爾也一時興起做了檢測，當DNA檢查結果出來時，兩人相當震驚，原來米格爾居然有血緣關係，而她自己也做了檢測，結果也是一樣，經她詢問之下，才得知男友母親竟是自己的姊姊，而男友竟是姪子，但女子如今又懷了米格爾的第二胎孩子7個月了。

在看過醫生後，得知和米格爾生下的兩名孩子沒有任何問題，也讓原Po鬆了一口氣，但她坦言與米格爾的關係「已經回不去了」。女子表示，米格爾目前住在飯店，「但說實話，我真的很想讓他回來。我們談過之後，他也有同感」，她不知道該怎麼辦並感到很困惑，但兩人依然相愛。

對此，不少網友認為兩人還是該在一起，「只要孩子們健康，那就這樣下去就好」、「因為孩子，所以你們的關係將永遠聯繫在一起，無論如何妳都不能忽視他」、還有網友建議，「如果我是妳，我會把秘密帶進墳裡，不會告訴任何人」，建議這名女子就將秘密繼續保守下去。

32歲女子和23歲小男友交往，該做的「親密事」也都做過了，但她意外發現男友是自己的姪子！（圖／翻攝自鏡報網頁）

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