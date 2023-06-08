抖音上時常有許多博主會隨意街拍美女放置網路上，而這類影片時常引起網友注意。沒想到近日一則抖音上的街拍影片，竟意外拍到中石油寰球工程項目公司總經理胡繼勇牽著小三在路上逛街的畫面，影片一出立刻引起網友熱議。

綜合陸媒報導，近日抖音一段美女街拍影片在網路上爆紅，影片中可以看到街頭上一名中年男子牽著一名年輕女伴，非常愜意的在街上逛街。沒想到影片一出後竟被網友發現，影片中的男子竟是中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇。

根據公司官網的行程表指出，當時胡繼勇被派遣前往四川出差，前往當地探視與慰問第一線工作人員，未料竟被捕捉到與小三一同遊四川。而事發後公司也立即撤銷相關帳號，並拒絕任何提問。

對此，中石油北京項目管理公司在7日下午發布聲明表示「根據網路上關於我公司所屬寰球項目管理公司員工胡繼勇的相關消息，公司內部高度重視，立即組織小組深入了解。目前胡繼勇以被免去執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀律委員的相關調查」。

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