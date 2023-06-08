英國一名19歲少女在交友軟體上認識一名年輕男子，之後2人墜入愛河，時常見面。不過每當2人見面時男方都會將少女的眼鏡拿下，且在床上時都會找藉口不脫衣服，後來少女才驚覺原來對方是女扮男裝，一氣之下將對方告上法院。

綜合《太陽報》、《每日鏡報》報導，英國英格蘭柴郡一名21歲女子喬治亞（Georgia Bilham），日前在Snapchat上化名為喬治（George Parry），頭貼則是使用一名戴著太陽眼鏡的金髮男子，以假身分去認識一名19歲少女。之後2人熟識逐漸發展為情侶關係，常常會約出來見面。

不過，每當2人見面時，喬治亞都會戴著帽子掩蓋自己的一頭金長髮，且因為少女有嚴重近視，因此喬治亞也會將少女的眼鏡摘下，讓對方看不清楚她的樣貌，當2人發生親密關係時，喬治亞也會找藉口不脫衣服。而某次少女意外發現喬治亞的信用卡上的名字不是喬治，而是本名喬治亞，她也找理由應付少女，表示那只是用來支付道路稅的卡。

在2人交往一段時間之後，喬治亞就到少女家中作客，而少女母親見到喬治亞後，竟開始懷疑她並不是男兒身。後來在少女的調查下，才發現喬治根本是喬治亞創造的假身分，而少女在得知真相後非常憤怒，指控喬治亞性侵，將她一狀告上法院。

而近日開庭審理，法官指出，受害者僅同意和「喬治」發生性行為，而不是和喬治亞，受害者也從未同意與喬治亞發生關係。不僅如此，過程中喬治亞從未坦承自己是一名女性，遭到法官指控性犯罪、性侵、插入式性侵等其他17項罪名，而刑事法庭審判預計將持續5天。

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