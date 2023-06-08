台人到國外自駕，卻做出各種三寶行徑，可說是丟臉丟到國外！有PTT鄉民也在今（7日）上午貼出臉書粉專「Caught In Action TV」的影片連結，並發文分享「一對台灣夫妻去紐西蘭自駕，上路不到半個小時就被警察攔」，同時還附上7點三寶行徑懶人包，引發網友熱議。不過，實際查詢會發現，其實這已經是6年前的節目片段了。

有人在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有台灣人在紐西蘭被扣車的八卦？」並貼出臉書粉專「Caught In Action TV」的影片連結。雖然影片標題並沒有「Taiwanese」等字樣，不過，當畫面進行到2分24秒左右，旁白突然冒出一句「InTaiwan, how do the police stop cars?」也因此曝光駕駛正是台灣人。

原PO也整理7點三寶懶人包，包括：

開車開太慢，當路隊長又不讓路（N次）。（補充：超車沒有抓安全距離，可能是插別人安全距離）

在圓環停車（N次）

在圓環切西瓜（N次）

警察已鳴笛、廣播，駕駛還開了10公里才在路邊停下

承上點，選在危險的地方臨停

警察帶路要換個地方，駕駛路邊起步不注意主線、直接切

駕駛說有聽到鳴笛，但不知道錯在哪，所以才沒停

後來警察評估過後認為該名駕駛不適合在當地自駕，因此還載他們去搭公車，甚至幫他們把車子歸還租車公司，讓原PO直呼，「還好遇到好心警察，不然這些行為是可以逮捕上法院的」、「讓世界看看台灣，台灣駕駛之光。底下還有留言『還好不是在美國遇到美國警察，不然早就被拖下車了』。」

貼文一出也引發網友熱議，「在台灣四輪大爺當習慣了吧」、「第四點有夠扯，在美國早就被拖下車了」、「十公里鳴笛欸！你他X是瞎子還聾子」、「到別國租車自駕，都不先了解當地交通規則嗎？」「台灣人真的不要出國開車，根本丟臉又害人」、「拜託先進國家別承認台灣駕照」、「在台灣沒腦子卻能考到駕照的人真的太多了」、「不知道當地交通規則就不要自駕，就算沒把你抓去關，罰單也罰死你。」

不過實際查詢影片的來源，粉專「Caught In Action TV」其實有在說明欄指出，這段畫面是出自紐西蘭電視節目《Highway Cops》第3季，也就是這大概是6年前的片段了，而非近期發生的事。頻道也強調，影片中部份交通法規恐有經過變更，提醒民眾要再自行確認。

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