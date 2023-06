台人到國外自駕,卻做出各種三寶行徑,可說是丟臉丟到國外!有PTT鄉民也在今(7日)上午貼出臉書粉專「Caught In Action TV」的影片連結,並發文分享「一對台灣夫妻去紐西蘭自駕,上路不到半個小時就被警察攔」,同時還附上7點三寶行徑懶人包,引發網友熱議。不過,實際查詢會發現,其實這已經是6年前的節目片段了。

有人在PTT的Gossiping板問卦,「有沒有台灣人在紐西蘭被扣車的八卦?」並貼出臉書粉專「Caught In Action TV」的影片連結。雖然影片標題並沒有「Taiwanese」等字樣,不過,當畫面進行到2分24秒左右,旁白突然冒出一句「InTaiwan, how do the police stop cars?」也因此曝光駕駛正是台灣人。

原PO也整理7點三寶懶人包,包括:

開車開太慢,當路隊長又不讓路(N次)。(補充:超車沒有抓安全距離,可能是插別人安全距離)

在圓環停車(N次)

在圓環切西瓜(N次)

警察已鳴笛、廣播,駕駛還開了10公里才在路邊停下

承上點,選在危險的地方臨停

警察帶路要換個地方,駕駛路邊起步不注意主線、直接切

駕駛說有聽到鳴笛,但不知道錯在哪,所以才沒停

後來警察評估過後認為該名駕駛不適合在當地自駕,因此還載他們去搭公車,甚至幫他們把車子歸還租車公司,讓原PO直呼,「還好遇到好心警察,不然這些行為是可以逮捕上法院的」、「讓世界看看台灣,台灣駕駛之光。底下還有留言『還好不是在美國遇到美國警察,不然早就被拖下車了』。」

貼文一出也引發網友熱議,「在台灣四輪大爺當習慣了吧」、「第四點有夠扯,在美國早就被拖下車了」、「十公里鳴笛欸!你他X是瞎子還聾子」、「到別國租車自駕,都不先了解當地交通規則嗎?」「台灣人真的不要出國開車,根本丟臉又害人」、「拜託先進國家別承認台灣駕照」、「在台灣沒腦子卻能考到駕照的人真的太多了」、「不知道當地交通規則就不要自駕,就算沒把你抓去關,罰單也罰死你。」

不過實際查詢影片的來源,粉專「Caught In Action TV」其實有在說明欄指出,這段畫面是出自紐西蘭電視節目《Highway Cops》第3季,也就是這大概是6年前的片段了,而非近期發生的事。頻道也強調,影片中部份交通法規恐有經過變更,提醒民眾要再自行確認。

更多 CTWANT 報導