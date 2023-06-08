加拿大央行意外升息，削弱市場對於美國聯準會（Fed）本月將暫不升息的希望，美股主要指數今天多收跌。

道瓊工業指數上漲91.74點或0.27%，收33665.02點。

標準普爾500指數下跌16.33點或0.38%，收4267.52點。

那斯達克綜合指數下挫171.53點或1.29%，收13104.89點。

費城半導體指數下滑11.17點或0.32%，收3477.17點。（譯者：陳正健）1120608

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