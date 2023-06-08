Me Too燒進國家電影及視聽文化中心。現任董事長藍祖蔚遭指控是性騷擾慣犯！

知韓文化協會執行長朱立熙7日深夜在臉書發文，直接點名藍祖蔚是性騷擾慣犯，有多名女主播、女記者受害，他直言，文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上。

朱立熙深夜在臉書發文指出：前幾天曾經預告一個知名的影評人是性騷擾的慣犯，引起許多朋友的關注與好奇，現在公開揭發，就是藍祖蔚！

朱立熙表示，藍祖蔚是常態性的性騷擾慣犯，在他待過的職場都因為不名譽而黯然離職。他在聯合報、中影公司、超級電視台，乃至自由時報，都惡名昭彰。

朱立熙細數藍祖蔚在超級電視台任職時，盜用四個人的email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾，朱立熙掌握藍祖蔚進出系統的時間請他解釋，否則就立即走人，他面紅耳赤馬上滾蛋。他還對女記者說，他對性學是家學淵源(他父親藍昭堂是花柳科名醫)可以給她們臨床指導，嚇到女同仁們花容失色。他在自由時報時，除了持續言詞與肢體性騷擾之外，還被多人目擊要求女記者坐在他的腿上，極盡下流之能事。

朱立熙表示，寫的都是事實，藍祖蔚如果認為污衊，歡迎提告；至於揭發藍祖蔚性騷擾慣犯，只有一個理由：文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上。

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