美國家庭實境秀《最膩母女檔》第4季登場，觀眾將看到4對行徑誇張的超黏膩母女檔，她們會約定同時「上大號」、全裸躺在床上談心、像情侶般愛撫，或用望遠鏡「偷窺」已婚女兒生活，不過深入了解她們的心路歷程，也意外揭露出移民家庭、跨性別家庭和單親家庭的辛酸苦澀，以及為人母、女的不易，上季曾介紹一名母親為了替女兒圓懷孕夢，親自幫忙「針筒授精」，本季中，一名母親為了讓以跨性別身分出櫃的兒子向女人之路邁進，竟拿著刮刀要「傳授」女性第一課。

定居加州帕莎第納的46歲媽媽法蘭西雅和她27歲女兒寶拉，外表看來幾乎同齡。法蘭西雅容貌姣好身材火辣愛跑趴，寶拉心思細膩包辦家務愛全裸，母女倆多半裸裎相見，在床上小酌、談心，給予彼此心靈力量，但舉止不像母女反像情侶，寶拉表示「對我來說，最完美的生活，就是整天和我媽膩在一起」，為了獨佔媽媽，她甚至趕走媽媽的男友，自己也拒絕男性的追求，甚至連要上大號前，她都先通知法蘭西雅，然後母女就在各自的廁所裡、同時完成「便便任務」。

法蘭西雅、寶拉母女表示在床上冥想是她們的快樂時光之一。（TLC提供）

寶拉分析她與媽媽如此難分難捨是因為，她們來自哥倫比亞，剛移民到美國時她才9歲，生活和語言都極度不適應，母女一起克服各種難關，感情愈加親密，至於和媽媽裸裎相，她說「在哥倫比亞看到家人裸體超級正常」，現在法蘭西雅準備把自己因癌過世姊姊的女兒、外甥女亞莉杭德拉接來美國；寶拉很擔心媽媽再度母愛大噴發，照顧表妹而忽略了她，內心極度焦慮不安，就怕媽媽被搶走。法蘭西雅察覺到女兒的擔憂，但又心繫亞莉杭德拉的到來，她要如何才能解開寶拉的心結？

安琪一顆心永遠懸在23歲女兒雪伊身上。（TLC提供）

印第安納州的46歲媽媽安琪，一顆心永遠懸在23歲女兒雪伊身上，2人相愛相殺，常吵到鬼哭狼嚎又和好。其實雪伊原是安琪的「兒子」切斯萊恩，從小體弱多病，單親媽媽安琪醫院抱進抱出，直至切斯10歲，她才再婚現任丈夫布萊恩，切斯和繼父相處很好。切斯因為體形肥胖和性傾向受到歧視和霸凌，22歲時他以跨性別者身分出櫃，變成安琪的「女兒」雪伊。安琪一度很痛苦，但最後仍接受事實，並說：「雪伊向我出櫃後，我第一個念頭是我失去了兒子…我很難接受…但我孩子的幸福，對我來說才是最重要的…她是我的寶貝。」

一番母親宣言相當感人，安琪為母則強，把愛兒子的心變成愛「女兒」，教雪伊如何學女性刮腳毛，2人也會親密對話，分享「跟誰上了床、想跟誰上床」，讓安琪欣慰自己失去一個兒子，但多了一個姊妹淘。雪伊目前在減肥，接下來準備接受隆乳、做人工陰道和移附喉結等變性手術，以成為生理上的女性；安琪用盡心思和時間照顧雪伊，又怕她再受霸凌，安琪的老公布萊恩憂心安琪過度保護會影響雪伊的獨立，也警示會讓他們夫妻之間沒有相處時間，但安琪聽不進去。

凱西和女兒克莉絲汀一天之內打上百通電話。（TLC提供）

住在芝加哥的63歲媽媽凱西和37歲女兒克莉絲汀，2人愛逗嘴又超黏，會在天之內打上百通電話；克莉絲汀唸大學時，凱西還每天還開車接送兼陪午餐。已婚的克莉絲汀十分順從凱西，在凱西慫恿下把原本「距離娘家5棟房子」的家，搬到「距離4棟」的新家。凱西的期待當然是住在隔壁，但女婿卡羅堅持不肯，她因此揚言備好望遠鏡，準備偷窺女兒的生活，丈母娘跟女婿搶老婆，3人間火藥味濃，爭執一觸即發。

桑喜為了留在賭城照顧女兒和外孫女，與遠距未婚夫解除婚姻。（TLC提供）

拉斯維加斯母女檔桑喜、安潔莉卡，因為太難分難捨，已讓彼此的愛情岌岌可危。其實安潔莉已為人母，女兒雅蔓拉1歲半，桑喜愛屋及烏幫忙照顧外孫女，3人甚至常一起共浴。桑喜因為不想跟女兒及外孫女分開，與住在奧馬哈的未婚夫卡萊特聚少離多，已解除婚約；安潔莉卡與未婚夫傑森雖然有女兒了，也因為雙方家人不贊成而取消婚禮。桑喜對於傑森，不但沒有「丈母娘看女婿，愈看愈有趣」，反而徹底看扁傑森，指責傑森育兒不像個父親只像保姆，讓傑森氣到翻臉走人。安潔莉卡想到婚禮辦不就很傷心，但她又很依賴桑喜，相當為難。

《最膩母女檔》第4季，下周一（12日）起，每週一、二晚間9點在TLC旅遊生活頻道播出。