嚴陳莉蓮在今年股東會上表示，新安東京防疫險理賠的虧損在去年都已提列完畢，整體營運表現將回歸正常水準。（圖／趙世勳攝）

2023年不僅是裕隆集團創立的第70周年，也是歷經疫情寒冬後，開始復甦的春天。對執行長嚴陳莉蓮來說，猶如一場在第四節逆轉勝的球賽，她以務實的轉型面對危機，接任至今4年半就讓旗下5家上市公司全數獲利。而勝利的掌聲也反應在股價上，裕隆（2201）股價從2月初的42元上下倍增到88.5元（6/6），中華（2204）也從24元飆升到99.5元（6/6）。

過去幾年裕隆集團最大的逆境，在於旗下新安東京海上產險的防疫險理賠損失400多億元，「不過這些虧損在去年都已提列完畢，整體營運表現將回歸正常水準，汽車本業獲利穩定成長。」嚴陳莉蓮在裕隆股東會上的一席話，等於給眾多股東吃下一顆定心丸。

汽車本業方面，裕隆總經理姚振祥預估台灣車市今年將恢復到44萬輛的水準。配合日產的產品週期規劃，TIIDA將於6月底停產、販售至12月底，X-TRAIL輕油電國產車預計今年第四季上市。中華汽車導入MG新品牌國產後，市場反應和銷售表現雙贏；第二季推出更高續航力、充電速度更快的中華菱利電動商用車，也頗受市場好評。姚振祥表示，裕隆會持續朝新能源車轉型，眾所矚目的納智捷電動車n7，將依原規劃進度，於年底量產，明年第一季陸續交車。

納智捷LUXGEN n7在去年10月爆量接單2.5萬張後，坊間便不斷有傳聞鴻海未來有意以「富士康」的品牌銷售電動車（Model C）。針對此傳言，本刊記者再次求證鴻海與裕隆合資的「鴻華先進」，獲得的答案是：「怎麼可能，我們是CDMS！」其實早在2021年和2022年的鴻海科技日，鴻海董事長劉揚偉都曾說過「鴻海不做電動車品牌」，而是採CDMS（Contract design and manufacturingservice，委託設計製造服務）的模式。

裕隆推廣綠電，在三義廠區完成太陽能發電11MW容量裝置，去年總發電量達1280萬度，今年將再增加47%至15.3 MW。（圖／翻攝自裕隆官網）

對嚴陳莉蓮來說，經營企業就好比帶領球隊，球員不可能永遠都能保持在最佳狀態，教練的功能就是在最精準的時機調整上場球員；而企業轉型，就是在幫助球員調整狀態。以裕隆汽車為例，轉型生產新能源車、導入AI技術運用以達成智慧製造、規劃儲能事業、推動再生能源、閒置資產活化等政策，都是因應時代趨勢必然得調整的方向。

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