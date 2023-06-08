裕隆納智捷男籃奪下今年SBL總冠軍後，嚴陳莉蓮親自上球場剪下象徵冠軍的籃網。（圖／裕隆提供）

裕隆旗下的兩支籃球隊很給力，在裕隆集團成立70周年的今年，不約而同打進冠軍戰。5月21日傍晚，裕隆納智捷男籃歷經五戰三勝，辛苦重奪睽違13年的SBL總冠軍後，嚴陳莉蓮忍不住地與身邊的裕隆集團主管們擁抱，也奔向場邊與裕隆球迷握手，然後親自上球場剪下象徵冠軍的籃網。台元紡織女籃則拿下第18屆WSBL亞軍。

籃球國手出身的嚴陳莉蓮，在球員時面對球場瞬息萬變，靠的是平常做好的訓練與準備，一上場就是考驗決斷與魄力。接掌執行長這幾年，她也就是憑藉決策的勇氣與執行的魄力，進行多次大刀闊斧的成功改革。在會議桌上，她是條理清楚、思緒清晰的執行長；股東會上，許多小股東稱她為「裕隆鐵娘子」；私下與員工相處又是另外一個嚴陳莉蓮，一位納智捷的女員工就說：「執行長沒什麼架子，有時感覺她就像鄰居大姊般的親切。」

裕隆納智捷後封王隔周五，嚴陳莉蓮找來10多台中華商車改裝的餐車，請全公司同仁吃下午茶。（圖／裕隆提供）

在裕隆納智捷隊贏得總冠軍賽後，嚴陳莉蓮隨即於隔周五下午，在裕隆集團新店總部舉辦籃球封王同樂會，找來10多台中華商車改裝的餐車，請全公司同仁吃下午茶。當天下午共有包括鴻華先進在內的千名員工，在公司旁的圓頂廣場享用各式美食與飲料，其中排隊最長的，竟然是嚴陳莉蓮親手製作的裕隆隱藏版美食，冠軍茶葉蛋和隆耀豬血糕。本刊記者特別追問嚴陳莉蓮的茶葉蛋祕方，得知有埔里香菇、阿薩姆茶葉以及來自屏東的本土品牌醬油。

據了解，為了鼓舞球隊，嚴陳莉蓮將SBL冠軍賽當成「裕隆集團籃球家庭日」，累計邀請了超過3,000名員工帶著家人進場看球，還不惜重本製作了代表球隊的藍色加油球衣，高舉「裕隆加油、裕隆GO GO」應援毛巾，在板橋體育館內形成一片藍海。賽後球員們都表示，這種強大的精神後盾，讓他們在球場上更無畏無懼。

裕隆納智捷隊長、老將周士淵說：「執行長在百忙中還親自到現場幫大家加油，真的是很少見的企業老闆，謝謝執行長給我機會，我會更努力帶領球隊繼續前進！」第一年打SBL的小將陳品銓也說：「執行長場場都來為我們加油，還動員滿場的球迷，因為有這麼強大的後盾，我們才順利的拿下最後的總冠軍，我很幸運能夠來到裕隆這個大家庭。」台元女籃雖然最終沒能奪冠，但隊中的「超級新人」林蝶也說：「執行長親臨現場加油，總公司也動員滿場球迷，讓我們可以在滿場歡呼下享受比賽，相較於其他三隊，我們真的很幸福也很幸運。」

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