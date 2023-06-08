佳娜和祖雄從砲友晉升情侶兩年半，感情穩定同居中，時報周刊CTWANT 5月27日直擊兩人在台北小巨蛋附近約會中，佳娜細肩帶上衣加上短褲，纖細好身材一覽無遺，兩人在超商外逗留一會兒後，往小巨蛋的方向走去，準備觀看博恩的《破蛋者》演出，不知是否因為周邊人多，過程中兩人鮮少互動，只有佳娜伸手搭在男友肩上，像極了老夫老妻的相處。

佳娜細肩帶上衣加上短褲展現纖細好身材。（圖／本刊娛樂組）

其實，本刊與小倆口很有緣，今年初就先直擊祖雄到夜店接工作後的佳娜返家，兩人路上手都牽得緊緊的，感情觀合拍的兩人還共同育有一隻貓咪，身為貓媽媽的佳娜曾回答網友表示，若是懷孕一定會生下來，認為兩人已經是父母了，「多一個Baby會更幸福」。

兩人走在路上沒有牽手，倒是佳娜主動將手搭在男友肩上。（圖／本刊娛樂組）

而去年底佳娜也在YouTube頻道上分享，她和祖雄參加蕾菈婚禮時飛身搶捧花搶到手破皮，影片中祖雄就笑說：「她真的很想結婚，她已經搶到撲在地上。」而佳娜則直言：「因為我很想要這個花，我要結婚，我已經不是18歲的妹妹了，已經24歲，時間到了。」這時祖雄也很識相地以手指當成戒指套住佳娜的手，讓佳娜甜喊：「Yes！」看來成婚之路應該不遠了。

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