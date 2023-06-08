Disney+新上架的影集《西遊ABC》改編自華裔作家楊謹倫2007年的同名漫畫作品，英文片名《AmericanBorn Chinese》直譯就是我們俗稱的「ABC」（美裔華人），楊謹倫融合他本身的高中生活，加上華人超級經典IP《西遊記》，創作出這個架空的YA神話奇幻故事，簡而言之，就是平凡高中生遇見超級英雄，一起攜手走上英雄之路的故事。許多人因為《西遊ABC》的視覺和大綱，而把這部作品拒於門外，但其實本劇第一季8集在Disney+上架之後評價極好，爛番茄影評有高達96%的新鮮度，觀眾評價也有86%新鮮度，有評論指出，本劇是Disney+的最佳作品之一。

楊紫瓊在《西遊ABC》裡飾演觀音菩薩。（圖／Disney+提供）

畢竟不是所有華人都過著《瘋狂亞洲富豪》和《璀璨帝國》的真實人生。和《媽的多重宇宙》相同，《西遊ABC》乍看很鬧，但它其實沒有在鬧。它聰明地用了一個類似B級片的敘事框架，探討嚴肅而實際的社會議題，試圖打破美國華人傳統的刻板印象，討論種族、文化差異，當代華人移民努力求生，在美國面臨的社會階級困境，在各領域遭受到的不公平待遇，以及華裔青少年在成長過程中，尋找自我認同的各種跌跌撞撞。在亞裔熱潮躍升主流的今日，本劇乘勢而起，在對的時間出現。

看《西遊ABC》時，出現《媽的多重宇宙》的濃濃既視感是正常的，《西遊ABC》找來了每一個《媽的》重要華人主演回歸，包括以本片拿下奧斯卡最佳女主角的楊紫瓊，同樣以本片獲獎的男配角關繼威、飾演兩人女兒的史蒂芬妮·許，以及飾演爺爺的吳漢章，讓相愛相殺的王家人，這次又在另一個多重宇宙裡相遇飆戲。還加入吳彥祖飾演孫悟空、金馬最佳女配角楊雁雁變身華人移民媽媽等全明星陣容。

《西遊ABC》吳彥祖突破以往形象變身成為孫悟空。（圖／Disney+提供）

楊紫瓊在《西遊ABC》裡，這回飾演的是觀音菩薩，以輕飄飄的薄紗古裝仙女造型出現，吳彥祖更是突破以往形象，以滿頭毛髮的孫悟空樣貌登場。無論要看到楊紫瓊或吳彥祖以這種樣貌出現在大銀幕或小螢幕上，都已經實屬非常難得。這次神力老媽不用管教失控的女兒，但也沒有比較輕鬆，轉而暖心守護偷跑下人間的孫悟空兒子，成為他的監護人，最棘手的煩惱不是跟魔王對打，而是組裝IKEA的咖啡桌。片中該打的、該帥的動作場面全都沒少，但若以為《西遊ABC》只不過是又一部翻玩華人意象，陳腔濫調的影集，那就可惜了如此用心有趣的作品。

《華燈初上》裡飾演林心如兒子，一鳴驚人的劉敬，飾演自信爆棚，脫逃的美猴王孫悟空愛子孫維辰；大眾相對陌生的華裔男孩王班，則是平凡沒自信，有自我認同危機的華裔家庭二代男孩。聽起來有點中二又容易流於陳腔濫調的劇情，一個來自天界，一個出生人間美國，兩個正值青春期的少年因為華裔臉孔被校長送作堆，在拯救天界的路上，同時完成了融合種族自覺、自我啟發、與原生家庭及外界和解，同時又BL感滿滿的打怪之旅。

劉敬飾演自信爆棚，脫逃的美猴王孫悟空愛子孫維辰。（圖／Disney+提供）

特別要提到奧斯卡最佳男配角關繼威的角色Jamie，這是劇中最突兀，也與所有角色在生活中幾乎沒有關連的人物。他在劇中飾演劇中劇的虛構經典老牌肥皂節目《無可修復》主角，歧視性滿點的經典華人角色Freddy——一個講話腔調重、負責出醜、出洋相，引發觀眾哈哈大笑的滑稽華人。劇中配著經典台詞：「哪會有什麼問題呢？」（What couldgo wrong?）Freddy會不斷被天花板掉下來的各種巨型雜物打趴，其中一段被吊扇及中的畫面，被新生代擷取放上抖音後逆勢翻紅，讓他重回主流視野。而要直到最後一集，我們才終於看懂，這條與主角群完全沒有重疊的故事線存在的價值與意義。

《西遊ABC》突圍成功，以插科打諢，幾近胡鬧的喜劇節奏成功駕馭了這個融合神、魔、人界的超時空社會寫實影集。除了天界之外，極度寫實的劇情、美國高校YA片的討喜故事，略顯好笑的特效和動畫場面，還能從中看到許多早期武俠片以及各種經典港片的影子，劇中許多看似老生常談，其實充滿生命哲理的對話，絕對讓看著港片成長的一代相當滿足，令人相當期待第二季續訂的好消息。

《西遊ABC》Disney+播映中。

奧斯卡最佳男配角關繼威在《西遊ABC》中飾演歧視性滿點的經典華人角色。（圖／Disney+提供）

更多 CTWANT 報導