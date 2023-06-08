陳建仁表示，在科技創新百花齊放的時代，為加速台灣產業升級轉型，為下世代的核心技術奠定良好基礎，政府於2016年開始推動包含「亞洲‧矽谷推動方案」在內的「5+2產業創新計畫」、2019年推動「台灣5G行動計畫」、2020年推出「六大核心戰略產業推動方案」，聚焦資訊及數位、國防及戰略、資安卓越、綠電及再生能源、精準健康、民生及戰備等六大核心戰略產業，並著眼於精準健康的大數據永續平台、台灣資安卓越深耕、A世代半導體、Beyond 5G衛星通訊等「主軸計畫」，希望讓台灣後疫情時代能發揮關鍵力量，掌握全球供應鏈重組先機。

陳建仁強調，政府近年致力推動產業創新轉型政策，強化產業關鍵技術自主與多元應用能力，面對美中貿易、科技戰與COVID-19供應鏈變局，台灣產業屢有亮眼表現。

他更進一步指出，在疫情期間，政府以公開透明方式推動防疫政策，獲得民眾信任，全民團結一致共同抗疫，進而促進社會安定、經濟成長，當2020年全世界經濟負成長時，台灣是少數經濟成長率高達3％以上的國家，並於2021年創造6.5％的經濟正成長，讓全世界看見台灣，包括CNN、BBC、NHK、FRANCE 24等外媒均對台灣防疫成就讚譽有加。

陳建仁表示，在防疫過程中，台灣社會也面臨巨大改變，其中「數位國家」的發展即相當迅速，數位化（Digitization）儼然成為台灣未來發展的重要基礎，深入台灣民眾生活之中，學校也運用數位科技導入數位學習。院長指出，近年來數位科技應用發展為人類社會帶來顛覆性的變革，人工智慧（AI）做為數位科技的核心，對社會、經濟等影響力日益擴大，隨著元宇宙、加密產業的蓬勃發展，以及ChatGPT的推出，引發人工智慧的熱潮。為順應此一趨勢，政府於今年3月已核定「台灣AI行動計畫2.0」，希望透過人才優化與擴增、深耕技術與產業發展、完善運作環境等推動主軸，促進台灣AI產業更蓬勃發展。

陳建仁強調，台灣擁有自由、民主普世價值，並堅持以人為本的價值理念，再加上豐沛的資通訊產業人才與產業群聚，讓台灣AI創新實力備受世界肯定與矚目，成為世界各國推動人工智慧時，最值得信賴的合作夥伴，也請大家持續努力，從人才、技術、產業等方面繼續厚植台灣AI國力。

另外，他說，政府與民間應共同合作，協助國內產業發展，讓台灣在國際產業供應鏈中扮演更重要的角色，也讓世界認識台灣的優質科技能力，而台灣玉山科技協會所建構開放、自由、溝通的平台，相信將是協助產業創新轉型，展現台灣韌性，維持全球競爭優勢的最佳助力。

陳建仁也提到，台灣玉山科技協會理事長童子賢致詞時呼籲各界應持續朝「淨零排放」目標努力，而他上任後批核的第一份公文，即為「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，政府除透過「減煤、增氣、展綠、非核」等4大方向推動台灣能源轉型措施外，也加強布局「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」等5大淨零科技領域，協助台灣積極達成「2050淨零碳排」目標。

陳建仁指出，在推動「永續及前瞻能源」方面，政府積極克服場域限制，投入前瞻能源的研究，擴大再生能源的供應，強化穩定供電，使台灣高科技產業能夠獲得全力發展；在「低（減）碳」方面，因應國際產業淨零排放需求，加速高碳排產業減碳、減少運輸碳排、布局載具電氣化技術，並推動中小企業建立碳盤查及減碳能力；在「負碳」方面，削減無法避免的碳排，發展碳捕捉與再利用、碳封存及自然碳匯等技術；在「循環」方面，提高資源再利用率，開發能源循環應用技術；在「人文社會科學」方面，透過全民共同合作，凝聚對淨零排放的共識及加強推廣相關概念。