「谷超」颱風持續增強，對台灣無影響，真正要注意的，是緊接來臨的「梅雨旺盛期」，配合西南氣流輸送水氣，逾1星期劇烈降雨，像打地鼠似的不定時、不定點發生，要特別注意！

梅雨季進入6月，終於盼到「像樣的西南氣流」，接手台灣上空。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天天氣不穩定，中午過後有雷雨機率；10日起滯留鋒接近，再連掃8天。

這波滯留鋒面已是今年梅雨季以來第5波，結構雖不強，但它「結合了旺盛西南氣流」，且在台灣附近徘徊夠久，將引爆豐沛降雨。吳德榮指出，10日至12日，局部地區有陣雨或雷雨，尤其午後對流旺盛，有「劇烈天氣」。

13日至17日的模式模擬，滯留鋒配合西南氣流，逐漸調整成「梅雨旺盛期」，恐有致災可能；一方面也會帶來足夠雨量，為中南部解渴。

至於「谷超」颱風，將在距台灣東側約1000公里遠的海面上迴轉，對台灣、日本都沒有威脅。今各地氣溫：北部24至34度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至35度。