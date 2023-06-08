根據空氣品質追蹤平台AirNow，紐約市空氣品質指數（AQI）衝破400，達「危險」等級，且創1999年美國環境保護署（EPA）開始追蹤以來最差紀錄。其中，洋基主場所在地布朗克斯區（Bronx）是紐約市5個行政區中空氣品質最差的地方之一。

從昨天起，紐約市多數時間上空一片灰濛，且帶點橘色。許多民眾反映空氣有燒灼味，戶外戴口罩者明顯增加，紐約州當局發布的空氣品質健康警示原訂今天深夜解除，但白天空氣污染不但未見改善，反倒進一步惡化。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）向媒體簡報時以「緊急危機」形容空氣品質惡化局面，並警告空氣污染可能持續數天，民眾要做好長期抗戰的心理準備。

侯可說：「重點在於，能待在室內的話就盡量待在室內。當前空氣對民眾健康有害。紐約州超過140萬人患有氣喘，空氣品質不佳時，這些人和長者、幼童面臨巨大風險。」

大聯盟以空氣品質不佳為由，宣布洋基今晚主場迎戰芝加哥白襪的賽事順延，明天改打雙重賽，費城費城人主場迎戰底特律老虎的賽事也延期。多位洋基球員下午在戶外活動，包括待在傷兵名單已久的投手羅登（Carlos Rodon），但球隊決定將戶外打擊練習改到室內進行。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在賽前記者會說，從室內就能看到外面天色帶點橘色，一到室外還是會嚇一跳。

加拿大數百處森林近期遭野火肆虐，濃煙往南飄向人口密集的美國東北部，中西部也受影響。紐約市健康與心理衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）說，紐約空氣品質處在1960年代以來最差水準；全市公立學校雖照常上課，但體育課、校外教學等戶外活動全數取消。

紐約州當局針對絕大多數地區延長空氣品質健康警示，直到8日深夜為止，並警告紐約市都會區、長島等地空氣品質將達「不健康」等級。

紐約雖然是全美人口最多城市，但公共運輸發達且排放法規嚴格，數十年來有助減少廢氣，空氣品質一向良好，與印度新德里、印尼雅加達等空污惡名昭彰的亞洲城市有別。這次仍因鄰國野火而深受霾害之苦，凸顯全球氣候牽一髮而動全身。