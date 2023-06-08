一名男網友表示，昨下午到眼科診所就醫，看診過程中因聽不清楚女醫師說的話，詢問卻被對方用韓文罵「씨발새끼야」（亦即：幹！狗崽子，發音和中文的「西班牙」相似）辱罵，讓他當場傻眼，事後他上診所網站看醫師簡介，才發現備註寫「韓語流利的台灣眼科醫師」，他直呼「我招誰惹誰？」經歷讓大批網友也說很誇張。

原PO昨 （7）日於臉書社團《爆料公社》指出，昨下午眼睛不適到三重某眼科診所就醫，女醫師解釋病情的語速太快，讓他沒聽清楚再次詢問，沒想到女醫師當場飆罵，「不要打斷我，被你打斷我都忘記要講什麼了！」

原PO從未遇過這情況，嚇得趕緊閉嘴讓女醫師繼續說下去，但對方說到一半突反問「剛剛說結膜炎多久會好？」原PO戰戰兢兢地回「3天至一周？」下秒女醫師整個爆炸對他罵了一句韓文「씨발새끼야！（幹！狗崽子）都沒在聽嗎？」

原PO傻眼，第一次被他人用韓文髒話怒罵，不知所措問女醫師，「妳剛說什麼？」只見對方淡定說，「沒有，不小心噴出來而已。」

事後原PO上診所官網查，發現女醫師的簡介下方有一段韓文寫「한국어 능통하신 대만 안과 선생님」（韓語流利的台灣眼科醫師），他抱怨看過醫生像在考聽力測驗，講太快還不能問又要抽考，「我能體諒她也許心情不好，但發洩完，至少要說個不好意思之類的吧！我招誰惹誰？韓劇看太多是不是？反正我是不會再來了。」

貼文曝光，網友也很震驚，「不懂韓文的人真的是會被他罵爽的」、「她可能以為用韓語罵髒話不會有事吧」、「如果是真的我能體會當事人的傻眼」、「這醫生是上班看韓劇角色跳脫不出來嗎？」、「哇！第一次聽到有醫師用『西班牙』來罵患者的」。