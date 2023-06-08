台灣手搖飲料店林立，許多人出門都抵擋不住誘惑，想買杯飲料來喝，一名女網友發現自己喝飲料的習慣，「只要起了個頭，就會一直喝下去」，若中斷幾天，接下來喝飲料的慾望就會降低很多；許多網友也表示「真的是這樣」、「我也是！感覺喝飲料很像糖上癮。」

一名女網友在批踢踢發文表示，依照自己的經驗，喝飲料只要起了個頭，就會一直喝下去，她舉例如果某天不小心喝了一杯手搖，接下來就會連續好幾天都想喝飲料；不過只要期間中斷1、2天不喝，接下來喝飲料的慾望就會降低很多，她好奇是否有人也跟她一樣。

許多網友也認同原PO，「糖上癮真的是很難治啊」、「真的！尤其現在夏天，我大概撐過一個月之後就會很少想喝，但只要突然破戒就會覺得再喝一次沒關係」、「對！要嘛就不要喝，破戒超煩」、「我也是，學生時代都沒喝，一方面為了省錢，現在工作同事揪團每天喝，變得無法接受沒味道的水。」

也有不少網友大嘆飲料難戒，「我斷過一年沒喝飲料，某天喝了手搖還是很好喝，到底怎樣才會愛上無糖」、「想戒飲料，但有時就是想喝，只好說服自己微糖比超商飲料少糖」、「以前幾乎天天喝無糖珍珠綠茶，後來改成一個月喝一次珍珠。」