出生於美國的香港男星吳彥祖，年輕時期憑藉帥氣外表與精湛演技成為香港一線男演員，近年來將事業重心轉往好萊塢發展的他，日前透過IG分享他擔任雜誌封面人物的一系列帥照，但其中一張竟被網友直指撞臉現年86歲的香港男星謝賢。

吳彥祖多年前就將事業重心轉往好萊塢，他最近主演的Disney+ 影集《西遊ABC》（American Born Chinese）獲得許多觀眾好評；此外，他也受邀成為雜誌《WSJ.》的封面人物，照片中可見吳彥祖梳起油頭，穿著花襯衫，而皮膚黝黑的他手臂線條更加明顯，對著鏡頭一笑，展現十足的熟男魅力。

另一組照片，吳彥祖則以坦克背心搭配黑色墨鏡造型亮相，吳彥祖臉上雖有些許皺紋，但依舊相當有魅力，但他這組照片墨鏡加上小馬尾頭造型，雙頰似乎因打光關係，看起來有些凹陷，因此讓部分網友看到後，直指他撞臉現年86歲的香港男星謝賢紛紛留言「祖哥你的第四張是cos謝賢嗎」、「哥哥越來越像謝賢大叔呢」、「阿祖變謝賢了OMG」但也有粉絲認為吳彥祖還是很有魅力「阿祖更有味道了」、「還是帥，男神就是男神」、「可真帥啊，太驚艷了」。

網友稱吳彥祖雜誌照片像86歲男星謝賢。（圖／中時資料照）

事實上，吳彥祖的外型已不是第一次被討論，過去他在街上被偶遇時，就有網友直指他髮際線似乎有往後的趨勢，和年輕時比起顯得有些老態，但當時也有粉絲替他平反「前幾天他來我們學校了，真的狀態超好，整個臉很緊致，沒什麼皺紋，小麥色皮膚，整個人都很挺拔有型」。