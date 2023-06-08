im.b詐騙案吸金超過25億元，受害者逾5千人，但卻傳出金管會過去發出的一紙公文，讓調查局專案小組就此卡關，雖然消息爆出後金管會火速回應，但民進黨立委高嘉瑜看完後難掩怒火，怒批金管會執迷不悟。

媒體報導稱檢調早在7年前就因接獲檢舉對im.b進行調查，但金管會公文卻稱其未違反銀行法，讓專案小組就此卻步；對此，金管會火速澄清「公文中從未說過imB不違反銀行法，也有請司法檢調機關依事實調查結果加以認定違法吸金行為」。

高嘉瑜昨（7）日在臉書表示，若金管會公文確實無阻擋調查，那為何7年前就已立案調查，卻會到今年才被刑事警察局偵破，調查局應對外清楚說明。

高嘉瑜指出，金管會之所以無法在此案中協助調查局認定是否違反銀行法，最大的原因就是金管會當時未納管借貸平台，因此無法檢視、調閱im.b的犯罪資料，但如今金管會仍執迷不悟，依舊以「業者自律取代確實納管」來無視央行早在2018年的建議，「萬一未來借貸平台詐騙案再發生，金管會絕對難辭其咎！」