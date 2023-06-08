網紅袁曼軒與澳洲礦業大王小開郭紹源結婚，2018隔年買下新北市三重一間市價5000萬元的水岸豪宅當作兩人新房，2人婚變後，袁女也被公婆提告討回登記在她名下的豪宅，台北地方法院認定郭男父母才是實際出資者，判決袁女須豪宅移轉登記給公婆，袁提上訴後，高院二審廢棄、駁回公婆的訴訟請求。

郭男父母主張，2017年袁女與兒子結婚後，2018年由他們出資購入三重豪宅，並借名登記讓兒子和袁女共同持有，後來兩人婚變，女方訴請離婚且打算出售豪宅另購住處，因此要求袁女返還房產所有權。袁女則主張，三重豪宅是公婆當年所贈與，兩位老人家從未管理或使用房產，否認為借名登記。

法官查出，上述豪宅是在兩人婚後隔年，於2017年7月31日以2600萬元購入，袁女雖登記為共有人，但根據她自己在澳洲法院陳述公婆曾買房登記在她與郭男名下，相關匯款紀錄也證實買房的確由郭男父母出資，且郭男曾證稱指出，父母投資三重房產，因考量出租收益和節稅才借用袁女名義登記，認定三重豪宅是借名登記，判決袁女敗訴。

袁提上訴，台灣高等法院判決原判決廢棄，袁的公婆之訴駁回。

另袁曼軒遭澳洲籍郭姓前夫指控，她在婚姻存續期間與其他男人過夜共宿，一審駁回郭的訴訟，上訴後，去年二審認為郭男與泰籍女子發生婚外情在先，已違反婚姻誓約，判決駁回郭的請求、袁女免賠。