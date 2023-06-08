洗頭梳頭時頭髮一根根、甚至一大把掉落，總讓人驚心、擔憂自己髮際線不斷後退。皮膚科醫師表示，這是雄性禿的徵兆，40歲前男性出現雄性禿的比例約1～2成，70歲後則高達4～6成。醫師傳授育髮4招，包括作息正常、飲食均衡等，其中辛辣刺激食物也是掉髮因素之一。

皮膚科醫師周宛儀在臉書與個人網站指出，頭髮雖然只佔人體極少部分，但髮量對於一個人的外型與觀感有舉足輕重的影響。40歲前男性出現雄性禿的比例約1～2成，70歲以上男性有4～6成有該困擾，而女性雄性禿比例約11.8％。男性雄性禿多以髮線M字型往後退，或是頭頂髮量變空來表。但也有10%的男性雄性禿會以女性雄性禿的型態來作表現。

她提供4大育髮方法：

1. 作息正常：避免熬夜、晚睡或壓力大。

2. 飲食均衡：避免偏食或吃太多辛辣刺激的食物。

3. 早期治療效果佳：若拖太久沒治療，毛囊一旦萎縮、死掉後就沒救了。

4. 到皮膚科就診：掉髮原因眾多，先有正確的診斷後才能對症下藥。皮膚科醫師會依不同需求進行療程，以達最佳療效。

她並說明，雄性禿與遺傳、荷爾蒙、壓力、飲食、作息等均有關係。因雄性素（睪固酮）會讓毛髮變細，變細後的毛髮會更易掉落。但雄性素在女性雄性禿中角色未明，約僅1/3的女性雄性禿患者雄性素指數異常。雌激素在毛髮生長中也扮演著重要的保護功能，這也解釋為何停經後婦女的雄性禿機率增加。