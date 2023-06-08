63歲日本資深女星田中美佐子，擁有90年代戲劇女王的封號，在當紅之際與小7歲諧星深澤邦之閃婚，為當年演藝圈拋下震撼彈，而這段婚姻在當時更被媒體形容是「100倍格差婚」，未料，田中美佐子昨(7日)無預警宣布閃電離婚，28年婚姻就此劃下句點，更吐露心聲：「我們都很痛苦」，似乎有著說不出口的難言之隱。

田中美佐子1995年與小7歲的諧星深澤邦之閃婚，當年是一線女星的她，年收入高達1億日幣（約台幣2300萬元），不過老公深澤邦之僅是她的小助理，月收入僅10萬日幣，相較下名氣及財力都遠不如她，導致這段婚姻在當年被看衰，更被日媒形容是「100倍格差婚」，儘管婚變傳聞頻傳，她仍於2003年產下一女，接著便暫別演藝圈，將生活重心放在家庭上，直到2005年才又重返演藝圈。

未料，田中美佐子昨(7日)無預警宣告離婚，為這段長達28年的婚姻劃下句點，她表示與丈夫在這段婚姻都很痛苦，但卻未清楚說明緣由，似乎有著難言之隱，接著表示有人建議她要正面面對人生，因此才做下這重大決定，但因為與丈夫從大學相識至今長達33年，有著難以取代的深厚感情，即便如今已經分道揚鑣，仍不忘跟對方表示：「打從心底感謝，謝謝你」，感謝對方多年來的悉心照料。

田中美佐子過去曾上節目談及這段婚姻，她透露當年提出結婚想法時，老公還一度不敢答應，而兩人結婚後，自己則是扛下經濟重擔，不過隨著女兒出生，老公便開始負責家中所有開銷，不讓她再支付任何一毛錢，未料這段婚姻最後仍走到盡頭，網友聞訊後也紛紛留言為她加油打氣。