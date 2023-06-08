一名女網友懷孕以後性慾大增，每天至少要自慰3次，讓她很擔心這是否會影響到寶寶的胎教。婦產科醫師蘇怡寧表示，沒有胎教這回事！自慰只是正常的生理需求，自慰不可恥，也沒有健康上的危害，更不會導致流產或是早產，引起網友討論。

蘇怡寧昨在臉書上分享，一名女網友私訊詢問，懷孕期間能否自慰，因為自從懷孕以後，她的性慾突然大增，一天至少要自慰3次左右，但懷孕之前卻從未發生過，很擔心這樣是否會影響到寶寶的胎教，但她上網爬文都找不到答案。

蘇怡寧表示，這位孕婦說，寶寶目前已經7個月大，產檢都沒有問題，但她很擔心自己在孕期頻繁的自慰，可能會影響到寶寶的心理狀況，很擔心她在自慰時的思想，可能會使寶寶在出生長大以後出現心理缺失的問題，甚至變成一個性變態。

蘇怡寧見狀說，由於台灣性教育方面的討論都是壓抑、隱晦的，因此他決定要公開回答懷孕是否能夠自慰，人都有生理需求，自慰不可恥，也沒有健康上的危害，更不會導致流產或是早產，畢竟如果這麼有效的話，那催生就不需要別的方法了，而且能讓自己快樂，為什麼不去做呢？

蘇怡寧也說，孩子出生以後都不一定能教好，還要管胎教真的是想太多了。因此他最後只回了女網友說「沒有胎教這回事！」

貼文引起網友討論，「出生後都不一定教得好了，聽到默默流下兩行淚，前兩天才被女兒氣哭」、「媽媽開心，就是最好的胎教」、「珍惜性慾變強的時間，生完後就性冷感了」、「珍惜你還有自慰的時間，生出來連尿尿的時間都難」。