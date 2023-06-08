經濟部長王美花昨（7）日在YahooTV節目《齊有此理》指出，面對中國大陸封鎖、重大災害等情況，政府正在做「台灣韌性」盤點，其中最重要就是「電力韌性」，並認了緊急狀態下，核能考慮作為備用的選項。對此，網友紛紛氣炸表示，「騙子繃不住了」、「反核神主牌只是裝飾品 」。

王美花指出，政府在電力韌性準備上，會觀察當台灣再生能源越來越多，自主能源是否增加，對韌性能否有幫助，「假如還不夠，是否需要核能再討論，這是整體去看，跑出來的問題。」

但王美花也強調，有關核能需要專業討論，其中涉及技術、緊急命令執行、社會溝通等問題。王稱，面論台灣韌性情境，有必要討論到這個情形（打破非家園承諾），但該怎麼執行，目前還沒有最終定案，牽涉問題比較複雜。

對於王美花的說法，PTT網友在《八卦版》怒轟，「騙不住了，要露餡了」、「又發明新名詞囉，韌電」、「廢物，整鍋都廢物」、「2025非核家園，林義雄人呢？」、「核能突然又變成很棒的東西XD」、「就是個小丑傀儡，自己的思考都沒有」、「側翼又要髮夾彎甩尾囉」、「塔綠班真的很會創新名詞，笑死」、「 非核家園變成笑話」、「笑死，為了選舉說謊」。

王美花談核能，遭到網友砲轟。（圖取自PTT）

不過也有網友提出其他意見，「安全的核，乾淨的煤，不要起爭議了，嘻 」、「這二個月王美花發現新技術，教會副總統賴清德啦」、「法律專長經濟部長你敢嘴」。