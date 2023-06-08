虎井國小推出「安親」方案，希望爭取旅外的學童返鄉依親就讀。

少子化讓很多學校面臨存廢危機。位於澎湖虎井嶼上的虎井國小，只有2名學生，是目前全國學生數最少的學校。校方擔心再過一年，就會因沒有學生而廢校，近日在取得校友大力支持下，祭出「安親」手段，下（112）學年度起，外縣市學生來此就讀，不但上課期間三餐餐食免費，一學年更提供五趟返台（或家長探視）機票，來鼓勵在外打拚的虎井人將小孩送回虎井依親和就讀，希望能為虎井這離島留下這所小學。

校長劉怡芬表示，不止外縣市學生，即使是澎湖縣本地學生，只要到虎井國小就讀，除了三餐外，即使不遷戶口，學校也會幫忙申請搭虎井交通船免費。

虎井國小在1946年2月奉准獨立為「澎湖縣馬公鎮虎井國民學校」，屬於偏遠地區學校，也是單一社區型的學校，學生都來自馬公市虎井里，剛成立時學生還有30多人。但根據教育部公布110學年學生數，虎井國小只有2人是全國最少，最多的學校則是台大，有3萬2923人。

虎井國小在1986年以後，由於島上居民加速外移，學生也跟著大幅的流失，到2005年全校只剩下11個學生，編制5班（沒有2年級），現在更是每況愈下，全校只剩下五年級一個班2學生，其中一個學生還是因為父親在外工作，無暇照顧，才讓他回來虎井嶼依親和就讀國小，也讓原本全校唯一學生有了伴。

劉怡芬說，虎井嶼最大的問題實在是交通太便利，搭交通船到馬公本島不用20分鐘，也加速了人口外流。不過，學校即使只有2名學生，但5名老師並沒因學生少而一切從簡，仍然跟一般學校無異，努力創造孩子的學習舞台，所以千萬不要用數字而否定了師生的努力。

劉怡芬指出，一個社區最後若無文教機構會沒落的更快，因此學校願意針對家長工作和就業需求來幫忙，讓回到無治安疑慮的虎井依親的小學生三餐無虞，能夠全校學生一起混齡教學及共同學習，又有夜間課業照顧。

她說，在校友陳生進先生獎學金基金會大力支持下，這些方案都已經澎縣府核備，希望將來學生人數增加，也讓老師教起來更有朝氣也更多元。