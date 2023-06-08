近期民進黨一連串、以及民運人士王丹被控性騷擾的事件，持續受到全國關注。對此，國民黨台北市第六選區立委候選人、前市議員羅智強翻出了總統蔡英文、王丹，以及民進黨前副祕書長林飛帆等人，在學運人士陳為廷襲胸案時的反應，直呼「怎麼會訝異民進黨今天吃案？」

羅智強昨（7）日在政論節目《少康戰情室》表示，民進黨在女權性平等議題的最大問題，是它的態度。他指出，性騷擾不分藍綠白，有就是要制裁譴責，民進黨現在也在抓其他政黨的性騷案件，但是只有民進黨被爆出有吃案情形。

羅智強說，性騷擾很可惡，但性騷擾吃案比前者更可惡，因為它會使案件石沉大海。羅智強舉例，陳為廷爆發襲胸案時，林飛帆稱「我們不是完人」，並肯定陳面對過去的勇氣；時任民進黨主席的蔡英文也說，陳為廷是年輕人，別讓他傷痕太深。

而王丹在陳為廷案時，更聲稱「不好色是人格缺陷」，羅智強怒批，這些綠營人士當時並沒有幫受害女性說話，王的說法也最為可惡。他也直言，陳為廷襲胸案是一面照妖鏡，大家把當時該案的評論拿出來看後，「你怎麼會訝異今天民進黨吃案呢？」

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