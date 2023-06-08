效力紅襪的台灣好手張育成，今（8日）持續在3A出賽，先發3打數敲出雙安，傷後回歸的首安、首打點正式出爐，還有盜壘演出，終場紅襪3A以10比12不敵國民3A。

復健賽首安尚未開張的張育成，今被安排在紅襪3A先發打線，打第一棒游擊手，首打席就從國民3A先發投手邦達（Anthony Banda）手中敲出中外野平飛安打，再趁著投手犯規、野手選擇站上三壘，國民3A捕手又發生捕逸，張育成奔回本壘得分。

張育成第2打席游擊滾地球出局，接著第4局在二壘有人時登場打擊，張育成相中第一球做攻擊，成功敲出右外野安打帶1分打點，隨後又盜上二壘進佔得點圈，不過無法靠著隊友護送回本壘，6上紅襪3A雙換人，克魯克（Narciso Crook）接替打開路先鋒的位置，游擊守位則由原本的二壘手索加（Nick Sogard）擔任。

此戰張育成3個打數貢獻2支安打，打點、得分、盜壘各1，回歸後10個打數有2支安打，打擊率累計2成。季初同樣因傷缺陣的紅襪外野手杜瓦（Adam Duvall），本場也以第3棒中外野手登場，4打數1安，獲得1保送。