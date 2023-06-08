擁台中5億房產的賴姓高中生死亡案，死因眾說紛紜；賴男墜樓後，警方第一時間未在其身上找到身分證，原以為是無名屍，直到搜索夏男的10樓住處，才找到賴男錢包，並發現賴男身分證當日才換新，配偶欄就是夏男，夏男解釋事發太過驚嚇，才未坦白自己身分，但警方仍察覺不對勁，涉殺嫌疑因此曝光。

據自由時報報導，賴姓男大生墜落在大樓人行道旁的草皮時，是被管理員發現，警消獲報到場時，發現賴男身上沒有證件，而夏姓配偶當時就在案發現場，警方後來一一訪查，夏男才輕描淡寫地說了句「我認識他」，但也未提及配偶身分，直到警方要求到夏男10樓住所查看，才搜出賴男的錢包。

警方翻看賴男錢包發現身分證「當天才換新」，而背面配偶欄就是夏男姓名，夏男才坦承是配偶，還解釋當下太過震驚，才未第一時間告知此事，警方對此相當起疑，將夏男帶回訊問後，才查出2人同婚不到2小時就發生墜樓，且賴男母親當天一早就報案通報協尋人口，賴母事後強烈質疑是夏男謀財害命。

對於五億高中生確切死因仍是一大謎團，賴男家屬與法醫高大成提出眾多疑點，包括遺體傷勢與高處墜樓不符與手臂出現針孔等，檢方強調警方已調取相關監視影像、被告與死者通聯紀錄、就醫紀錄及行車紀錄，並相驗解剖遺體及勘驗現場、鑑定毒藥物、生物跡證及指紋等，將依法醫所報告盡速釐清疑點。