大陸2023年高考在7日起跑，許多學子摩拳擦掌全力以赴，希望能考上理想中的學校，演藝圈有許多明星為這些高考學子送上祝福，此外，明星當年的高考成績也被拿出來討論一番，其中影后周冬雨就被爆考出低分，而墊底就是知名女星李冰冰，引發熱議。

每年高考季，娛樂圈的明星都會發文為學子打氣，其中李榮浩和李莎旻子已經連續8年為學子送祝福，今年李榮浩延續自己的幽默搞笑風格，模仿師長口吻：「明天都給我好好考。」，逗趣的文案已經維持8年，而李莎旻子則是感性寫下短文，表示：「我們每一個的一生，其實都是一場孤軍奮戰的考試，考如人生，沒有勝負」除了他們之外‬，關曉彤、龔俊、熱依扎、賈乃亮等明星也紛紛為高考學子送了祝福。

李容浩模仿師長口吻勉勵學子。(圖/微博)

除了送祝福外，明星們當年的高考成績也被拿出來討論一番。成績優異則是收穫一波誇獎，但要是成績太不行的話，不免被大家開玩笑一番。考得好的代表有吳倩、陳都靈、王安宇、唐九洲、劉戀、周筆暢這些藝人，滿分為750分他們的高考成績都達到了600分以上。

明星高考分數紀錄。(圖/微博)

不過，有學霸自然就有學渣，比如已經拿了幾個影后的周冬雨，就因為高考成績被嘲笑多年。據網友爆料，周冬雨的高考成績居然只有286分，令許多網友驚訝不已，不過目前所知的成績中，墊底者為李冰冰的高考成績了，只有214分。許多網友也表示高考只是人生的一個競賽，成績不能代表人的智商，更不能代表人品。