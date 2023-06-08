小編今天（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。新光金周五（9日）改選在即，新光金的第三大外資股東挪威政府主權基金原已投票給公司派，卻傳出因挪威政府主權基金投公司派17席，大於應選的15 席，將被外資機構視為無效票。換言之，在挪威政府主權基金被視為無效票後，公司派面臨的情況恐更劣勢。

【1】新光金大戰公司派恐更劣勢 挪威政府主權基金被視無效票

據了解，依照新光金董事選舉程序辦法規定，被選舉人數超過應選名額，選舉票無效。然而，挪威政府主權基金日前在網站上公告投票支持公司派董事人選，卻投了17人，大於應選的15席，因此1％多的投票將視為無效。

【2】半導體股市值 重返20兆

權王穩軍心，半導體市值狂飆！台積電6日股東會釋春燕效應發威，激勵市值近兩日激增3,371億元，連帶IC設計、封測龍頭聯發科及日月光投控也在資金點火下全力衝刺，半導體上中下游「三巨頭」齊衝鋒，推動半導體類股市值暌違1年衝破20兆大關。

【3】壽險最年輕董座 高EQ回應砲轟

目前壽險公司「最年輕董座」尹崇堯，7日首次主持股東會，不同於父親、潤泰集團總裁尹衍樑的霸氣，尹崇堯主持風格走溫文儒雅路線，面對股東、工會的連環提問砲轟，他全程保持風度、不動怒。

【4】台灣董事學會白皮書 台灣企業面臨5大警訊

持續十年關注台灣企業轉型，台灣董事學會7日呼籲，企業應加快「從董事長一人決定，到董事會專業共治及決策」的經營轉型，脫離「神山經濟」迷思，聚焦「百岳經濟」，由百岳經濟龍頭企業帶領台灣跨過策略轉折點，引領下一波的產經成長。

【5】３金控 前五月賺逾百億

金控獲利轉穩，五家金控已公告前五月獲利，其中三家累計獲利已突破百億元，五家獲利年增率達47.48％，本月就至少有六家金控獲利百億元以上，確定可超越去年前五月僅有富邦金、國泰金、中信金及開發金四家獲利破百億元的成績。