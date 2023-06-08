國1泰山段北上「5車連環撞」 車流大回堵13公里 08:192023/06/08 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1泰山段北上「5車連環撞」，車流大回堵13公里。(翻攝自高速高路即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號泰山段轉接道北上35.2K車道，清晨7時53分發生一起5車連環種事故。現場有一輛大貨車、4輛自小客車連續追撞，佔用外2線，幸好無人受傷。由於正值上班尖峰，目前車流已回堵到桃園，至少有13公里紅爆，高公局及高速公路警察局正紓解車潮中。。 3生肖下班快買威力彩！橫財爆發「5億頭獎」抱回家 收視率下滑川普上節目惹議 CNN總裁遭閃電拔官下台 im.b詐騙案燒不停 高嘉瑜揭內幕轟爆金管會 #國道1 #泰山轉接道 #5車連環撞 #車流回堵 #13 也許您會感興趣 推薦閱讀 5億高中生險被當無名屍 警見「身分證配偶」揭命案疑點 08:012023/06/08 社會 40歲是禿頭分水嶺 醫曝「4招育髮」：別碰1類食物 07:422023/06/08 健康 貴婦網紅婚變遭前公婆「討回三重5千萬豪宅」 二審逆轉 07:402023/06/08 社會 驚人暴增27倍！大陸民眾瘋狂去香港買保險 專家曝關鍵原因 05:002023/06/08 財經 「 n7爆量接單」裕隆逆轉勝！ 股價42元漲到88元嚴陳莉蓮說話了 08:492023/06/08 財經 台灣三寶夫妻紐西蘭自駕 上路不到半小時「7行徑」警察急攔車 07:422023/06/08 社會 加國央行重啟升息 來到22年新高 07:182023/06/08 財經 一堆人「睡覺抖一下」驚醒 醫吐原因 4情況恐病了 08:352023/06/08 健康 梅西證實轉戰美國邁阿密國際隊 貝克漢挖角成功 06:532023/06/08 體育 48歲吳彥祖「撞臉86歲謝賢」 帥臉凹陷網驚：認不出 07:492023/06/08 娛樂 健身教練殺前女友改判15年 法官竟稱「不然假釋等太久」：到時都60歲了 00:452023/06/08 社會 亞馬遜擬推廣告版Prime Video串流服務 07:182023/06/08 財經 旺盛梅雨要來了！「打地鼠」降雨 全台連掃10天 07:022023/06/08 生活 加拿大野火空汙跨國境 美國十多州空氣品質拉警報 07:272023/06/08 國際 陳揆：已核定AI行動計畫2.0 促產業蓬勃發展 07:182023/06/08 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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