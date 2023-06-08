國道1號泰山段轉接道北上35.2K車道，清晨7時53分發生一起5車連環種事故。現場有一輛大貨車、4輛自小客車連續追撞，佔用外2線，幸好無人受傷。由於正值上班尖峰，目前車流已回堵到桃園，至少有13公里紅爆，高公局及高速公路警察局正紓解車潮中。。

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