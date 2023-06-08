Sources: The Suns and Chris Paul are exploring multiple options, including a trade, stretching his contract, or waiving and re-signing him in free agency. Phoenix expected to discuss trades ahead of Paul’s June 28 contract date.



Story at @TheAthletic:https://t.co/5EwV2pFLZ6 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 7, 2023

根據《看台報告》資深記者海恩斯8日搶先爆料，太陽已經正式通知38歲老將保羅將把他裁掉，代表保羅將於今年夏天成為完全自由球員，且打算繼續打球加盟爭冠球隊，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞補充爆料，太陽在跟保羅探索多種選擇，包含交易、裁掉後延期支付薪資、裁掉且在自由市場重新簽約。

保羅在2021年簽下4年1.2億美元合約，下季薪資預計3080萬美元，但在今年6月29日之前僅有1500萬美元薪資受到保障，所以太陽這種裁掉保羅的作法，無非是希望他可以放棄原本的頂薪合約，改跟太陽簽下薪資較低的合約繼續留下。

事實上，保羅本季場上表現確實下滑，他在例行賽場均13.9分、8.9助攻與4.3籃板，其中助攻排在聯盟第3，但在進攻績效方面明顯退化，特別是他又在季後賽關鍵時刻受傷，這次變成腹股溝拉傷，造成西區準決賽全都缺陣，也讓太陽提前宣告出局。

假如保羅選擇不繼續留在太陽，那麼目前傳出他有可能加盟的球隊包含湖人、快艇、雷霆等隊，問題是這些球隊也不一定保證下季可以奪冠，他在先前提到自己生涯從未奪冠時表示，「這對我很難，對我身邊的人更難，尤其是我的妻子，我的女兒甚至在學校被同學嘲笑，你爸爸永遠無法奪冠。」