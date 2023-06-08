夏天到了許多人會去玩水，一名男網友好奇詢問，學校開始上游泳課，但是很多女生卻都不願意下水，讓他很好奇背後原因，引起網友討論，不少人認為泳池塞滿一堆人以後，想到要把臉埋在水裡就覺得不太衛生，此外每次上游泳課結束以後，根本沒有時間好好洗頭、吹頭髮，真的很難受。

一名男網友在Dcard上分享，學校游泳課的時候，很多女生都不喜歡下水，讓他很好奇背後的原因，他曾聽說是因為女生覺得泳池的水很髒，不知道這是真的還是假的。

貼文引起網友討論，不少人坦言泳池是真的髒，每次上游泳課裡面就擠滿了人，還有人會缺德偷尿尿，想到要把頭泡在水裡就很受不了。

另有許多女網友指出，最大的問題是頭髮，每次游泳頭髮一定會全濕，但是公共廁所裡面的吹風機有限，每次沖洗完以後，根本沒有足夠的時間慢慢吹乾頭髮，真的很不舒服。「游泳後還要吹頭髮很麻煩」、「高中游泳課洗澡、吹頭髮時間根本不夠，頭髮吹不乾，還要一直被趕，不喜歡這種感覺」。