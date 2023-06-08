擁台中5億房產的賴姓高中生死亡案，到底為高樓層輕生，還是遭殺後從低樓層被拋出，目前檢方並未有明確說法，只澄清賴男並無毒物反應，且非只斷1根肋骨，而是7根；對此外科醫師劉曉東認為「肋骨斷幾根不是重點」，而是從肺泡是否破掉、臟器是否大出血判斷是否為高樓墜落。

劉曉東在節目《新聞挖挖哇》指出，賴男被發現嘴唇有破洞、瘀青，很可能是外在對嘴部做壓迫，雖可能是在急救時氧氣罩造成，但器材都設有墊子，實在很難造成出血性瘀青，墜樓的強大動能也應該是牙齒整排斷掉；此外，檢方澄清賴男是斷7根肋骨，並非1根，劉曉東認為「斷幾根不是那麼重要」。

劉曉東說，肋骨斷掉不是最重要，而是要判斷「肺泡有沒有破」，如果破了就是張力性氣胸，另外就是判斷「內臟是否有大量出血」，若是臟器破掉、大量出血就是高樓層墜落，如果是左側脾臟破裂，人的血幾乎就會流乾掉，劉說若檢方對於該2點能說明，外界就比較能接受是高樓層墜樓，有輕生可能。

對於五億高中生確切死因仍是一大謎團，賴男家屬與法醫高大成提出眾多疑點，包括遺體傷勢與高處墜樓不符與手臂出現針孔等，檢方強調警方已調取相關監視影像、被告與死者通聯紀錄、就醫紀錄及行車紀錄，並相驗解剖遺體及勘驗現場、鑑定毒藥物、生物跡證及指紋等，將依法醫所報告盡速釐清疑點。

外科醫師劉曉東認為「肋骨斷幾根不是重點」，而是從肺泡是否破掉、臟器是否大出血判斷是否為高樓墜落。（翻攝自YouTube）

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980