一對高中情侶檔交往期間，男方已成年但女方為17歲，兩人曾在多處發生關係，更曾在女方打工的超商倉庫擦出愛火，沒想到事後女方發現懷孕，要求男友出錢做人工流產，但男方拒絕讓女方因此控告對方性侵。事後校方成立性平會調查，發現性侵並不成立，而地檢署檢察官也認為是你情我願，最終結果出爐認為罪證不足，不起訴被告。

一名高中妹和不同學校的高中男友交往，交往期間女方雖尚未成年但已發生多次性關係，除了旅館外，就連女方打工的便利商店倉庫都曾為兩人愛火延燒的地點，不過女方發現懷孕後，向男方討要5000元墮胎費，男方因不給對方因此遭到女方報復控告性侵，認為遭到對方強制性交了3次，男方到案後否認犯行，表示兩人就是男女朋友，是因不給女方5千做流產，才會遭到報復提告。

兩人學校也成立性平調查，發現女方曾到旅館房間洗好澡，並躺在床上等待男方，過程十分配合，根本沒有被性侵的狀況，加上檢察官也發現，女方所稱的受害時間變來變去，性侵次數也是變來變去，另外自稱在超商倉庫被性侵，但超商人來人往她也沒有掙脫呼救的舉動，因此不採信被害人的指控，以罪證不足不處分男方。