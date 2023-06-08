民進黨近日捲入性騷擾風暴，總統蔡英文為此2度道歉，但仍無法緩解各界的怒火，國民黨台北市前議員羅智強查詢更後發現，民進黨完全執政7年，但性騷擾申訴成案數暴漲3倍，性交猥褻被害人也增加了34％，讓羅氣炸批「絕不能讓綠營高官權勢性騷，然後內部調查草草了事」。

羅智強今（8）日在臉書表示，民進黨完全執政7年，不只黨內爆發多起權勢性騷、吃案不作為，從2016年至2022年為止，性騷擾申訴成立案件從521件增加到1515件，暴漲3倍；性交猥褻被害人數也從3195人上升到4272人，上漲了34％。

「蔡英文確實該向國人道歉！」羅智強指出，號稱最重視性別平權、要建立社會安全網的民進黨，明明這些年來想通過什麼法案就能通過什麼法案，卻到了執政的最後一年才突然想起應該做點事，且蔡英文提的3個檢討面向，仍然緩不濟急、模糊不清。

羅智強提出3點主張，包括性騷擾慣犯，應加重處罰；性騷擾申訴，應延長期限；雇主涉性騷，應外部調查，「絕不能讓綠營高官權勢性騷，然後內部調查草草了事，無論是涉及性騷擾的還是包庇性騷擾的，相關申訴都應由外部獨立單位來調查，杜絕包庇吃案！」