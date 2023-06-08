知名YouTuber「葉式特工」憑藉逗趣的影片，吸引470萬粉絲訂閱，但他多年前曾被爆出同時劈腿5女，日前還遭辣模辛尤里指控伸鹹豬手；而近期他受邀到小S節目分享如何創造流量密碼時，遭到小S提問：「你是渣男是不是」，他則回應：「類似啦」。

日前節目《小姐不熙娣》以「各領域的流量密碼！有他點擊量就暴衝！」為題，邀請葉式特工在節目上大聊如何製造高流量，他透露，自己有支影片的點閱率高達3.3億，讓他賺進930萬，而最高流量的4支影片點閱加總超過10億，他表示，由於自己喜歡打電動，因此將它與拍片的興趣結合，再加上感情世界經驗較豐富，所以構想出「人屍戀」的題材，聽到這小S也忍不住提問：「你是渣男是不是」，他則回應：「類似啦」。

接著，他繼續分享，他所推出的影片成本約50、60萬，且創意都是自己發想，加上都會融合生活，因此吸引不少國外的粉絲「讓大家覺得很貼近，藉此慢慢越拉越多人看，我覺得創意比較重要」他也直言，雖然有憑著創意有賺到錢，但不認為自己是富豪，只是比身邊的人有錢而已。

事實上，「葉式特工」曾被爆出背著遠距離交往的女友在外約炮，更劈腿其他女Coser、電競主播等五名女性，爆料者更揭露了他私底下的鹹濕對話、全裸床照及雙方對質的詳細過程，引發外界熱議。