受惠旗艦機Galaxy S23系列上市，三星第一季智慧型手機產量達6,150萬支，季增5.5%，第二季由於新機上市的熱度減退，預估第二季產量季衰退近10%。蘋果iPhone第一季智慧型手機產量共計5,330萬支，季減27.5%，其中iPhone 14系列新機生產比重約78%，優於去年同期，展望第二季，由於是新舊機種交接的過渡期，預估產量將季減約20%。

OPPO(含OPPO、Realme、OnePlus)考量市況不佳以及調節通路庫存而計劃性減少產出，第一季產量為2,680萬支，季減17%，第二季可望受惠庫存調節得宜，以及東南亞等地需求略有回升，產量有機會季增逾30%。值得一提的是，OPPO除了持續鞏固大陸市場高階機種的市占率，在南亞、東南亞、拉美市場銷售有成，其海外市場占其整體銷售比重近6成。

小米(含Xiaomi、Redmi、POCO)第一季產量達2,650萬支，季減27.4%，主要仍是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，故生產規劃相當保守，由於第二季持續庫存調節，因此季產量成長幅度受限，預估季增約20%。Vivo (含Vivo、iQoo)第一季產量為2,000萬支，季減14.2%，目前銷售主力市場仍以大陸為主，然第二季大陸市場需求在邊境重開後然顯疲弱，預估產量季增約10%。

由於經濟持續低迷，使二手機市場及維修市場的交易相較以往活絡，恐阻礙第二季智慧型手機產量成長幅度。整體來說，第二季智慧型手機產量在季節性需求的支撐下，預估將達2.6億支，季增約5%，然而受大環境景氣不佳影響，仍較去年同期衰退近10%。