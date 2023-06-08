柯林斯宇航為美國技術公司，是世界上最大的航空航天和國防產品供應商之一，也是雷神技術公司的子公司，總部位於北卡羅萊納州的夏洛特。全球有超過6600家供應商提供原物料、設備、和服務來生產令客戶滿意的產品。

黃亞興對航太產業發展提出四局的看法，1.台灣航太產業面臨的「變局」，疫情讓傳統的非大即小的供應鏈整重整，取而代之的就是中型具備一站式服務的供應鏈。中美政治角力 許多國際大廠被迫離開中國，這對台灣的航太產業是一項利多，但印度以及東南亞國家的航太產業也在政府的大力支持，這對台灣航太產業是一個很大的威脅，台灣航太的業界先進必須要正視這個國與國競爭的問題，同時也要思考如何強化台灣航太產業相互合作提升整體競爭力的挑戰。

「造局」方面，時碩為少數獨立打進國際航太大廠並與國際知名大廠建立長期合作的戰略夥伴關係，時碩本身以專業工程與行銷從事五軸加工生產製造航太零組件為主，2021年在景氣最差的時候，投資天陽航太，著眼就是提供專業胚料＋機加+後處理一站式全方位加值服務。

黃亞興認為，台灣航太產業「格局」不夠，除漢翔與長榮航太以外，其他大多屬中小型單打獨鬥，在全球航太市場影響力有限。航太產業認證長、門檻高、專業人才需要長時間的培養，但只要做好產業群聚的整合，未來的營收與獲利會持續增長。所謂的「結局」，是時碩在找夥伴、打群架有機會建立另外一個能持續做強、做大的航太產業的大平台。

黃亞興指出，由於航太產業供應鏈涵蓋多層次細分工相當的複雜，由航空公司，到飛機製造商，一級、二級系統供應商，以及到材料、零組件，MRO或是特殊製程供應商，環環相扣，相互關聯，再加上產品與製程需要特殊航太的NADCAP認證，造成整體供應鏈的管理與控制變的更是複雜與棘手。2023年是全球航太產業面臨巨大供應鏈斷鏈與重組的挑戰，但對有企圖心想要做強、做大的企業則是一個好契機。成功的關鍵點，已經不是是否能做航太產業零件，而是是否具備一站式全方位的服務，讓客戶更能精簡與縮短整個供應鏈的管理與交期，這就是為何時碩在2021年即使面臨航太產業的急縮狀況下，還投資天陽航太以利建立長期優勢的一站式服務競爭力。

另外，天陽航太是國內極少數獲AS9100 and NADCAP航太品質認證業者，具備生產航太等級精密鋁合金鑄造、砂模鑄造和相關完整後處理製程以及非破壞檢測能力，並擁有全球航太一階大廠長期訂單。