富智捷表示，目前搭載於LUXGEN URX NEO上的富智捷先進輔助駕駛系統，具備全速域ACC主動式巡航跟車功能，可協助駕駛實現「自動跟車」，系統透過自動加減速來調整與前車間距，進一步升級行車安全，且作動範圍更廣、適用路況更多元。

富智捷指出，在整體開發流程中不僅嚴格遵循已通過的ISO 26262及ASPICE規範，也藉由導入MBSE框架開發演算法和進行軟體設計，提升車輛對於重保安件（Safety-Critical System）高安全性的要求，並加速達到「Time To Market」的策略目標。

而在模擬驗證階段，富智捷早已運用生成式AI（Generative AI）技術，透過創建豐富多元的路況模擬來訓練及驗證ADAS系統功能，擴大產品的使用場域並提升行車的安全性，同時確保符合完整的系統測試驗證（V&V）程序。

相較於歐美大廠，富智捷擁有熟悉亞洲路況的專業研發團隊，因此特別針對亞洲獨特的交通情境進行本地化功能開發及驗證。富智捷的系統能更加適應亞洲複雜且多維度的交通場域，並利用視覺及雷達互補的特性優化感知功能，調校出最舒適的駕駛體驗感受。

富智捷技術長徐宏民表示，公司除了運用AI不斷提升智慧輔助駕駛的技術水平外，也結合地利之便，善用台灣的複雜路況來優化車輛感知與車輛安全操控等功能。目前也持續耕耘海外，未來一定能讓台灣的ADAS軟硬體技術走出台灣，被國際看見。