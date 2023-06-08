隨著6月畢業季來臨，青年即將投入就業市場，但不少人不看好疫後受雇薪資，加上擔心求職碰壁，因此選擇自行創業，其中成功率相對更高的連鎖加盟模式，就成為不少人的創業入門磚。對此，台灣連鎖加盟促進協會舉辦夏季加盟展，順應社會新鮮人職場需求。

台灣連鎖加盟促進協會表示，夏季加盟展除了傳統的早午餐、火鍋店、手搖飲、清涼冰品等創業選擇，不少老牌業者也推出全新品牌，如創立20餘載的「馬蔥餅」，融合在地食材紅糟推出「馬祖炸雞」，為青創族群打造小而美的街邊創業選擇。

而看準年輕人多元及協槓創業模式，使智慧被動收入成為時下熱門選擇，包括自助機台、自助加水站、智慧販賣機等，甚至連太陽能、SUZUKI商用小貨車、改裝車等設備供應商，均將進駐夏季加盟展，參與產業型態多元。

因應數位轉型為商業服務業未來經營趨勢，有老字號早午餐品牌導入自助點餐結帳機及數位科技工具，提供多元線上支付功能，解決營業端面臨的人力短缺。而迎接夏季來臨的電價調漲，節能減碳成為永續發展重要指標，亦有設備供應商提供穩定環保的電熱來源。