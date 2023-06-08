台灣光罩表示，5月營收持續回升主要受惠擴產效益帶動。由於新的光罩生產設備完成調適並投入生產，隨著下半年逐步進入消費性電子旺季，半導體客戶的光罩開案需求逐漸增加，台灣光罩的新增產能得以適時滿足客戶的訂單交期。

台灣光罩指出，隨著光罩業務持續成長，對集團營收貢獻已達58％，受半導體景氣拖累的子公司美祿與群豐合計營收貢獻則降至25％。而專注於散熱技術的子公司艾格生科技，受惠雷射及光通訊應用帶動而快速成長，目前營收貢獻已達近10％。

展望後市，台灣光罩表示光罩需求持續暢旺，預期新增產能將提升下半年高階光罩營收占比，而集團子公司業務也展現強勁的成長動能，看好台灣光罩合併營收將逐月成長，公司經營階層對達成今年營運目標仍深具信心。

台灣光罩總經理陳立惇先前表示，隨著新產能逐季開出、平均售價（ASP）提升，希望帶動今年營運逐季成長，全年本業營收及獲利目標均成長3成，並看好集團合併營收突破百億大關、再創新高，整體獲利表現亦可望優於去年。