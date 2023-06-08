威宏在手訂單保持穩定，且能見度明朗，因應全球商務、觀光旅遊出行人數增加，行李箱、精品包袋等購置需求仍持續成長，第二季在輕奢包袋秋冬新品訂單啟動出貨下，挹注輕奢精品與行李箱穩定成長動能；而運動相關市場方面，美系大客戶NIKE日前公告相關周邊護具配件及包袋類終端庫存已明顯改善，加上2024巴黎奧運商機將可望開始擴大挹注下，下半年起客戶端拉貨力道將轉趨積極，將帶動整體營收成長保持穩健。

威宏對今年營運表現維持審慎樂觀，隨著運動產業庫存水位已下降至正常水位、巴黎奧運即將擴大發酵，加上公司亦預期全球航線航班最晚在2024上半年即可完全恢復疫情前的水準，產業出貨節奏將可望陸續回到以往可控的傳統淡旺季週期。

威宏指出，因疫情而推遲的海內外相關事業併購計畫，也將在今年內重啟評估展開，透過產業上下游、相關運動裝備等事業體的整併，將進一步擴增集團規模，增添營運成長薪火。