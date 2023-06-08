由於高價值核心事業如雲端運算及AI伺服器電源、汽車電子與5G網通設備營收較去年同期成長，光寶科今年前5月合併營收為586億元。

就各部門來看，受惠產品組合持續優化、高階電源供應器出貨穩定，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增近5%，營收佔比達43%；雲端運算及AI伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收較去年同期成長，佔整體營收比重為36%；全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長的帶動下，光電部門營收月增近5%，佔整體營收比重為21%。

雖然資訊消費產品需求很弱，光寶科近期已陸續看到急單，邱森彬認為，資訊消費產品在第3季還是會有傳統旺季需求，預估後面需求會上來，邱森彬也看好下半年雲端運算成長力道，邱森彬表示，雖然資料中心在第1季及第2季下修，相較於去年同期仍是成長，近期很夯的AI伺服器需求可望在第3季及第4季開始顯現，是下半年營運成長主要動能。