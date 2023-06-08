加拿大央行意外重啟升息，令投資人對聯準會的6月利率決議感到不安，美國兩年期公債殖利率和10年期指標公債殖利率上揚，亦給美股帶來壓力。

周三收盤，道瓊指數漲91.74點或0.27%，報33,665.02點。標普500指數跌16.33點或0.38%，報4,267.52點。那斯達克指數跌171.52點或1.29%，報13,104.90點。費城半導體指數跌11.17點或0.32%，收3,477.18點。

標普500指數11大類股中，受油價反彈激勵，能源股勁揚2.65%，表現最佳。通訊服務類股跌1.87%，跌幅最大；其次為科技股跌1.62%，非必需消費類股跌0.91%。

金融股續漲0.33%，KBW地區銀行股指數大漲3.40%，並創下3月29日來收盤新高，反映投資人將聯準會可能收緊銀行業資本要求的消息拋諸腦後。

羅素2000小型股指數續漲1.78%，顯示投資人持續撤離已經漲多的重量級和成長型股票。

重量級成長股走強、財報季表現優於預期，以及看好聯準會即將結束升息周期等因素帶動標普500指數一路走高，與2022年10月觸及的低點相比已經上漲近20%。部分分析師警告大型科技股和其他主要成長型股票很快將湧現獲利了結賣壓。

在加拿大央行重啟升息後，根據芝商所Fedwatch工具，貨幣市場投資人認為聯準會在6月會議跳過一次升息但在7月升息的機率為69%，低於稍早前的近77%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）小跌0.14%，至13.94點，創下2020年2月14日以來收盤新低，反映出投資人對6月升息的可能性有多輕忽。一些分析師警告，投資人對利率風險可能過於樂觀。

下周將發布的通膨報告料將顯示美國5月消費者物價漲幅比4月略為放緩，但核心物價上漲。

周三紐約證交所上漲和下跌股數比為1.58：1。那斯達克交易上漲和下跌股數比為1.27：1。

標普500指數有22檔成分股創下52周新高、沒有成分股創新低。那斯達克指數有122檔創新高、40檔創新低。