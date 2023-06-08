年中最強購物盛會618即將登場，為替mo粉加持618血拼力，momo特別祭出「九大品類日」替大家精打細算搶優惠，看準蓄勢待發的夏季購物狂潮，今年《618年中大促》推出全站3C、家電、美妝、休閒家居、美食等各類商品5折起優惠，重磅祭出「破億回饋湊一咖」迎戰618檔期，主打全通路「下單抽61.8萬元mo幣」將有10名幸運兒可豪氣瓜分獎金，消費者引頸期盼的momo「組隊最高送7,500元mo幣」也強勢回歸。
富邦媒預估，可望帶動618檔期買氣年增近3成。
台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網今年《618年中大促》推出全站各類商品5折起優惠，並祭出「破億回饋湊一咖」迎戰618檔期，主打全通路「下單抽61.8萬元mo幣」將有10名幸運兒可豪氣瓜分獎金，預計將帶動618檔期買氣年增近3成。
年中最強購物盛會618即將登場，為替mo粉加持618血拼力，momo特別祭出「九大品類日」替大家精打細算搶優惠，看準蓄勢待發的夏季購物狂潮，今年《618年中大促》推出全站3C、家電、美妝、休閒家居、美食等各類商品5折起優惠，重磅祭出「破億回饋湊一咖」迎戰618檔期，主打全通路「下單抽61.8萬元mo幣」將有10名幸運兒可豪氣瓜分獎金，消費者引頸期盼的momo「組隊最高送7,500元mo幣」也強勢回歸。
富邦媒預估，可望帶動618檔期買氣年增近3成。
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