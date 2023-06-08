國泰證券表示，2023年投資人可從「企業財報」、「升息循環」及「經濟指標」三面向觀察市場，其中主要成熟國家包括美、歐、日等企業第1季財報多傳出佳音。另一方面，Fed升息循環進入尾聲，加上各國央行經濟觀察指標逐漸好轉，高通膨持續降溫，景氣逐漸復甦。

因此，國泰證券建議可關注「非核心消費」、「工業」、「能源」與「金融」等與景氣連動較為密切產業，有較佳的發展空間。「非核心消費」產業兼具獲利動能增溫、季節需求題材，如受惠各國解封旅遊潮及消費熱潮，觀光、消費耐久財等產業將持續呈現成長走勢；「工業」相關產業，如國防、運輸產業，受俄烏戰爭與地緣政治影響，各國軍事裝備持續增強；「金融」產業則以大型銀行體質健康且發展穩健，相對於小型金融機構具有優勢；而「能源」產業受石油、天然氣等短缺影響，價格位於高檔，短期有發展空間。

另外，「資訊科技」及「核心消費」相對於其他產業更具話題性，亦可列入觀察。如「資訊科技」類股，受惠於AI人工智慧發展與近期ChatGPT熱潮，進而帶動相關產業包括雲端、計算、資料處理和數據中心等產業發展，成為近年科技產業發展重點；大型個股中的「核心消費」類股則適逢第2季節慶消費旺季、百貨周年慶等季節因素影響，預期有成長的空間。

債市部份，美國因債務上限終將獲得解套，且Fed有望暫停升息，投資等級債券的價值短期內仍有發展，投資人可關注「投資等級債」相關標的；歐洲債券在市場預期相關經濟數據將優於預期下，有望趨緩央行升息之壓力；日債則基於日本央行總裁傾向寬鬆、且逐步轉型「數位日圓」貨幣政策，日債投資價值維持穩定發展。整體而言，6月成熟國家市場「投資等級債」相較新興市場債及高收益債，不失為較穩健的投資布局。